Gravina: “Nuovo protocollo operativo? Spero già da questo weekend. E’ frutto di…”

Le parole del presidente della Figc, Gabriele Gravina, all'Adnkronos sul nuovo protocollo covid approvato in Stato-Regioni

"Il nuovo protocollo covid approvato in Stato-Regioni attende l'ok del Cts? Me lo auguro, è frutto di un lavoro svolto dalla Figc con il Governo, in raccordo con le Regioni. È un protocollo che riconosce la responsabilità dello sport, del calcio in particolare, e compenetra la tutela della salute con le esigenze di chiarezza interpretativa del nostro mondo nel rapporto con le Asl''.