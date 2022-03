Gravina: “Non pensiamo più all’Europeo, senza Mondiali non mi dimetto. E Mancini…”

Domani sera, a Palermo contro la Macedonia, l'Italia di Mancini si gioca tantissimo sulla strada che porta al Mondiale in Qatar di novembre

Domani sera, a Palermo contro la Macedonia, l'Italia di Mancini si gioca tantissimo sulla strada che porta al Mondiale in Qatar di novembre. Gli azzurri devono vincere per accedere alla finale playoff, da giocare contro Portogallo o Turchia. Il presidente dela FIGC, Gabriele Gravina, ha raccontato le sue sensazioni a La Repubblica:

«Quando un sogno lo realizzi, lo hai perso. Conquisti la tua realtà. Abbiamo avuto fortuna? Sì, anche. La stiamo pagando ora? Sì, la stiamo pagando. Abbiamo finito di pagare? Non lo so, vedremo tra poco. Di sicuro venderemo cara la pelle: siamo abituati a sudarci tutto, storicamente o facciamo grandi exploit o grandi flop. E questo ha radici più profonde».

«Ha perso una partita delle ultime 40, gli ho fatto firmare il rinnovo prima dell’Europeo e non era scontato che lo vincessimo, anzi. Se avessimo segnato quel rigore di Roma contro la Svizzera, per me un “rigorino”, non staremmo a parlare di tutto ciò».