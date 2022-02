Gravina: “Nuovo presidente di Lega? Non entro nel merito, lo scelgano i presidenti”

Così il presidente della Figc Gabriele Gravina sulla designazione del nuovo presidente della Lega di Serie A

(ANSA) - GENOVA, 04 FEB - "Da parte mia non c'è mai stata nessuna invasione di campo in alcuna componente. Il nuovo presidente della Lega? Non entro nel merito, lo scelgano i presidenti: sono imprenditori, hanno autonomia e capacità ma non attribuiscano ad altri la responsabilità di eventuali fallimenti".