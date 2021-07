Qatar 2022, Gravina: “Percorso difficile, ma siamo pronti. L’affronteremo…”

Le dichiarazioni del presidente della Figc sul prossimo impegno degli azzurri

"Sappiamo benissimo che tipo di lacerazione ha generato la non qualificazione ai Mondiali 2018. Vorrei essere positivo ma anche con i piedi per terra: è un percorso difficile, dobbiamo contenderci il primo posto per la qualificazione diretta con una squadra importante come la Svizzera".