Gravina: “Quarantena soft bellissima notizia. L’Italia ha voglia di riscatto e lo sport…”

“Una bellissima notizia, ho sentito poco fa il ministro che mi ha preannunciato un grande impegno come avevamo previsto sulla quarantena che si trasformera’ in quarantena soft“. Cosi’ il presidente della Figc, Gabriele Gravina, sul via libera annunciato all’Ansa dallo stesso ministro Spadafora sulle modifiche alla quarantena per le squadre di calcio. “Una bella notizia per tutti gli appassionati di calcio – ha detto Gravina ai microfoni della Rai, prima del via della finale di Coppa Italia -. E’ la dimensione del calcio come effetto moltiplicatore di passione. E’ stata un’altra giornata importante per il calcio italiano, l’Uefa ha confermato che la partita inaugurale dei gli europei l’11 giugno del prossimo anno si giochera’ qui a Roma contro la Turchia.

Lo ha dichiarato il presidente della Federcalcio Gabriele Gravina parlando, ai microfoni di Rai Uno, della modifica promessa dal Governo sulla misura dell’isolamento dell’intero gruppo squadra in caso di positivita’ al Covid-19. “Ho fortemente voluto che il calcio cominciasse con la Coppa Italia. Penso che quella di stasera infatti non sia una semplice finale, ma un messaggio di ripartenza per l’intero Paese”. Sono le parole del ministro dello sport, Vincenzo Spadafora, sulla finale di Coppa Italia di questa sera allo stadio Olimpico di Roma. “Napoli Juventus cade proprio nell’anniversario dei 50 anni della partita del secolo (Italia-Germania 4-3): come allora il Paese ha voglia di riscatto, e lo sport sarà motore della ripartenza economica e sociale”, ha aggiunto il ministro.