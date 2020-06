Gravina: “Quarantena soft risultato straordinario. Provvedimento CTS dovrebbe essere veloce”

Intervenuto su Sky Sport 24, il presidente della Federcalcio Gabriele Gravina ha parlato della modifica del norma sulla quarantena per il mondo del calcio: “Ritengo straordinario il risultato ottenuto con il Comitato Tecnico-scientifico per quella che è la quarantena soft. Non si tratta dell’eliminazione della quarantena, ma sarà guidata. Non mi sembra ci sia esigenza di modificare della legge. Sono convinto che, avendo ottenuto il risultato della condivisione del massimo organismo scientifico che collabora con il Ministero della Salute, il provvedimento dovrebbe essere abbastanza veloce. Lo auspichiamo e siamo convinti che se ciascuno non si abbandona a dei conflitti interpersonali a brevissimo troveremo soluzioni“.