Gravina: “Salernitana, nessuna proroga. Senza elementi oggettivi al 31 dicembre è fuori”

Il presidente federale Gabriele Gravina in conferenza stampa ha spiegato che non ci sarà nessuna proroga

Andrea Della Sala

"Non abbiamo assunto nessuna delibera, mi sono semplicemente limitato a leggere il contenuto di un atto notarile che prevedeva l'esclusione della Salernitana in caso di mancata cessione delle quote, ci sono anche le firme dei disponenti e dei trustee".

La FIGC, almeno per ora, non concederà la proroga per la cessione della Salernitana chiesta all'unanimità dei club di Serie A: "Uno dei disponenti ha richiesto ieri - ha spiegato il presidente federale Gabriele Gravina in conferenza stampa - una proroga che però non è prevista nell'atto notarile. Auguriamo alla Salernitana di trovare un acquirente nei prossimi dieci giorni altrimenti c'è l'atto notarile che parla chiaro".

"Non ci sono sconti rispetto alla scadenza del 31 dicembre per la cessione della Salernitana. Non mando la federazione al massacro ma senza elementi oggettivi al 31 dicembre la Salernitana è fuori. La proroga non è contemplata".

"Non ci sono sconti rispetto alla scadenza del 31 dicembre per la cessione della Salernitana". Lo ha detto il presidente della Figc, Gabriele Gravina, al termine del consiglio federale che ha confermato la deadline di fine anno per trovare degli acquirenti che possano scongiurare il rischio di un'esclusione del club campano dal calcio professionistico. "Non mando la federazione al massacro - ha aggiunto - ma senza elementi oggettivi al 31 dicembre la Salernitana e' fuori. La proroga non e' contemplata"