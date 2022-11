Seconde squadre, Gravina: “Progetto che fa bene alla Juve e alla Nazionale”

Le parole del presidente della Figc, Gabriele Gravina, alla tavola rotonda 'Le seconde squadre in Italia e in Europa, modello per il futuro?

"Il progetto seconde squadre fa bene alla Nazionale e anche alla Juventus. Basti pensare che la società bianconera ha schierato nella seconda squadra 97 giocatori e il 28% ha già esordito in prima squadra. Il progetto è stato visionato in maniera frettolosa, non approfondita mentre è sotto gli occhi di tutti che una società che ha creduto in quel progetto ha effetti positivi, importanti a livello di sistema del calcio italiano". Lo ha affermato il presidente della Figc, Gabriele Gravina, alla tavola rotonda 'Le seconde squadre in Italia e in Europa, modello per il futuro?, organizzata da Juventus all'Allianz Stadium.