Gravina: “Candidatura a Euro2028? L’Italia c’è. Caso Suarez? Si va verso…”

Il numero uno della FIGC ha parlato da Zurigo dove è stato organizzato un evento dedicato alla memoria di Paolo Rossi

Gravina, a Zurigo - al Museo della Fifa - per onorare la memoria di Paolo Rossi, ha parlato anche del caso Suarez e della candidatura dell'Italia per l'organizzazione di Euro2028: «Abbiamo già manifestato interesse. Il 16 dicembre ci sarà un comitato esecutivo, aspettiamo da Uefa un’ipotesi di calendarizzazione. L’Italia c’è».

Sulla questione di Suarez ha detto: «Non è vero che la Procura non si è pronunciata. Su Suarez si è valutato e si è giunti a decisione. Mi sembra di capire che per la prima parte di quell’inchiesta, con gli atti finora trasmessi dalla Procura, non ci siano stati elementi per procedere: si va verso l’archiviazione. C’è attesa per la seconda parte relativa ai dirigenti coinvolti (Paratici, ndr): aspettiamo che Perugia consegni questa seconda parte di atti».