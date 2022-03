Gravina: “Superlega peggiore risposta ai problemi economici. Riforma dei campionati…”

Il presidente della FIGC ha parlato a GR Parlamento del progetto ideato da Juve, Barcellona e Real e di una nuova formula per il campionato

A La Politica nel Pallone, su GR Parlamento, il presidente della FIGC, Gravina, ha parlato della riforma dei campionato e dell'idea Superlega. «La riforma dei campionati è una esigenza fondamentale per rivoluzionare il modo di concepire le nostre competizioni. Ci stiamo lavorando, alcune situazioni, dal commissariamento della Lega Dilettanti alla mancata elezione del presidente della Lega di A, sta frenando i nostri lavori. Dopo il 21 marzo (giorno dell'assemblea elettiva della Lnd. ndr), non appena sarà completato l'organico della governance, e non appena la Lega di A, mi auguro non oltre il 24 marzo, avrà un nuovo presidente, riprenderemo questo discorso».