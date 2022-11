Gravina: “Entro 60 giorni termini per le seconde squadre. Mi auguro che…”

"Questo non è più il momento delle discussioni, noi se vogliamo essere seri, sul tema delle seconde squadre, se vogliamo mettere il mondo del calcio, e mi riferisco al calcio d'élite, nelle condizioni di poter decidere in tempi rapidi, entro 60 giorni dobbiamo dare i termini per poter aderire al progetto, se rinviamo questo tipo di possibilità e lo comunichiamo a maggio/giugno stiamo dicendo 'non vogliamo le seconde squadre'. Così il presidente della Figc, Gabriele Gravina, alla tavola rotonda 'Le seconde squadre in Italia e in Europa, modello per il futuro?, a Torino. "Mi auguro entro il 19 dicembre, in cui c'è consiglio federale, possano esserci i nuovi termini per aprire il mondo delle seconde squadre"