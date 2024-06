Gravina ha poi ribadito come la Covisoc nel suo periodo di vita abbia "funzionato brillantemente" e ricordato come sia nata nel 1987. "Da quel giorno ci sono state 193 esclusioni, solo due casi sono stati accolti dal Tar e dal Consiglio di Stato". Infine parlando dei costi ha concluso: "La Covisoc costa alla Figc 400mila euro totali, rispetto a 3.5 milioni di euro della Commissione, di cui 1.9 in capo alla Figc e 1.6 ai club". A chi parla invece dell'indebitamento di diverse società di calcio ha precisato che il debito sia "un istituto previsto nell'economia di mercato", per tanto "ritengo che l'indebitamento di alcune realtà sia in parte dovuta anche all'applicazione a al rispetto di principi di legge".