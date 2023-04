Graziani: “Allegri dice certe frasi per momento pesante Juve. Ma con l’Inter…”

Il nervosismo di Allegri dopo la sconfitta in Coppa Italia contro l'Inter era palese anche davanti alle telecamere. Ma nel tunnel degli spogliatoi, pare ne abbia dette di tutti i colori ai dirigenti nerazzurri. E di questo Ciccio Graziani, su Mediaset, ha parlato sottolineando che: «Il momento che sta attraversando la Juve non attenua la gravità di quanto successo a fine gara. Arrivare a certe frasi così pesanti è perché la Juve sta vivendo una situazione paradossale e questo genera nervosismo».

«Però ieri sera sul campo si è vista una Juve inguardabile. Gli voglio bene ad Allegri ma deve mettere in campo una squadra con una logica. Milik non ha giocato, perché? Tolto Kostic era l'unico che riusciva a mettere palla in mezzo. È una squadra schierata in maniera illogica e la partita la Juve non l'ha giocata ma guardata. È un problema serio perché ora c'è la semifinale di Europa League, ma se non ti dai una svegliata rimani a casa ancora una volta», ha concluso.