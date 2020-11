Intervenuto ai microfoni de La Nazione, Ciccio Graziani, ex giocatore, ha commentato in modo lapidario l’indiscrezione che vedrebbe un possibile ritorno in Italia per Mario Balotelli, accostato alla Fiorentina dopo l’arrivo di Cesare Prandelli: “Faccio parte del partito del lasciatelo perdere. Non ho dubbi. Troppe possibilità ha avuto per dimostrare di essere ancora un giocatore. Alle prime difficoltà ti fa venire il mal di testa”, ha sentenziato l’ex centravanti.