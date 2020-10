Graziani: “Barella, che bravo! Goldaniga, che errore su Lukaku. Se c’era Vierchowod…”

A SportMediaset XXL si è parlato anche dell’Inter e della vittoria di ieri sul Genoa per due a zero. L’ex calciatore Ciccio Graziani ha detto la sua sulla squadra di Conte:

-Che segnali ha mostrato l’Inter?

Segnali positivi si, perché Conte ha fatto una difesa seria. Ha messo i giocatori gisti al posto giusto. Ha giocato Ranocchia da centrale. Primo tempo così così, poi nel secondo tempo l’Inter è migliorata. Poi dopo il gol di Lukaku non c’è stata storia anche perché sono entrati giocatori che hanno cambiato la partita.

-Conte ha parlato di un passo alla volta…

Non ci dimentichiamo le problematiche con il covid19, anche nel derby ha condizionato tutto. Ieri con i cambi, Hakimi, Nainggolan, Barella, la partita è cambiata.

-Barella si sta dimostrando un grande centrocampista…

Se lo metti a paragone di qualsiasi centrocampista dell’Inter, prendo sempre Barella. Bravo a fare la fase difensiva. Quella offensiva. Si sono invertiti i ruoli con Vidal, ha detto una palla bellissima a Lukaku. Ma poi Goldaniga, ma dove vai? A prendere il caffé? Ma un difensore prende la palla all’esterno, accompagni il giocatore verso l’esterno, lo fai tirare di destro. Ha fatto un errore incredibile su Lukaku.

-Lukaku meglio di Ronaldo visto la media gol?

Non scherziamo. Cari difensori italiani, quando marcate il belga non dovete farlo poggiare su di voi. Lui vi viene a cercare e quando vi trova va a nozze. Se gioca contro Vierchowod non si appoggiava mai e non sapevi mai dove fosse, se ti anticipava. Lukaku fa scudo con loro e se li porta a spasso dove vuole. L’attaccante nerazzurro ha una media spettacolare, se continua così per lui e per l’Inter è una fortuna incredibile, cosa gli vuoi chiedere di più a questo ragazzo?

