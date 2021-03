Graziani: “Caccia all’Inter? Porterà a poco, è la più forte. Conte bravo a…”

Le parole dell'ex calciatore: "L'Inter è la squadra più forte, la Juve potrebbe provare a recuperare ma i punti sono tanti: non diamola per spacciata"

Intervenuto negli studi di SportMediaset, Ciccio Graziani, ex calciatore, ha parlato così della corsa scudetto: "E' una caccia che porterà a poco, se l'Inter continuerà così, e sono convinto che lo farà, sarà la sua annata. L'Inter è la squadra più forte, la Juve potrebbe provare a recuperare ma i punti sono tanti: non diamola per spacciata. Però la distanza è talmente ampia che sarà difficilissimo recuperare quest'Inter, anche per il Milan. La società? Paradossalmente è un vantaggio perché Antonio, quando c'è intorno la difficoltà, trae forza: mi immagino quando prepara la partita e dice che sono loro contro tutti.