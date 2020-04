Graziani: “Scordiamoci il 13 aprile per riprendere. Chiesa-Inter? Lui ideale per il 4-3-3”

Intervenuto ai microfoni di SportMediaset, Ciccio Graziani, ex calciatore, ha parlato così dell’ipotetica ripresa del campionato italiano: “Sarebbe una cosa logica far rientrare i calciatori che sono andati all’estero, ovviamente finita l’emergenza. La data del 13 aprile ce la dobbiamo assolutamente scordare, ma si può pensare che i primi di maggio potrebbero essere più appropriati per ricominciare in modo attento. Chiesa l’uomo giusto per l’Inter? E’ l’uomo giusto per tanti grandi club, può crescere: nel 4-3-3 è l’ideale“.