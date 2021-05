Graziani: “Inter-Conte, può succedere di tutto. Lui vuole capire se…”

Le parole dell'ex centravanti: "Conte ha fatto un ottimo lavoro soprattutto nel convincere i giocatori delle sue idee e di quella voglia di vincere"

Intervenuto negli studi di SportMediaset, Ciccio Graziani, ex centravanti, ha parlato così dell'Inter campione d'Italia, tracciando un bilancio del lavoro di Antonio Conte: "A volte l'ossessione può essere penalizzante, ma Conte ha fatto un ottimo lavoro soprattutto nel convincere i giocatori delle sue idee e di quella voglia di vincere. Questa mentalità è indispensabile e in questo senso ha fatto un ottimo lavoro: poi il resto l'hanno fatto i calciatori in campo, veramente bravi.