Graziani contro Sarri: “Ha peggiorato i calciatori, tanti si sono involuti: alcuni non hanno…”

Ospite della trasmissione ‘Pressing’ su Italia 1, Ciccio Graziani ha attaccato Maurizio Sarri: “Questo è lo scudetto meno bello dal punto di vista del gioco. Lo hanno vinto i singoli e non la squadra. Ho visto squadre giocare meglio pur non arrivando a questi traguardi. Penso che Sarri sia un ottimo tecnico, con idee innovative, ma in questa Juve abbia inciso poco. A parte Pinsoglio, ha peggiorato tutti gli altri calciatori rispetto alla gestione Allegri: tanti si sono involuti. Ronaldo e Dybala vanno per conto loro e se andiamo a vedere lo ‘score’ tecnico della Juve, alcuni non hanno dato nemmeno il 50%: c’è una parte di colpa anche del tecnico“.