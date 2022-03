Graziani: “La crisi dell’Inter è accettabile, è favorita contro il Milan. A Genova…”

Due squadre in difficoltà, ma l'Inter resta favorita per il derby dell'andata della semifinale di Coppa Italia. Questo il pensiero di Graziani

Due squadre in difficoltà, ma l'Inter resta favorita per il derby di questa sera che vale l'andata della semifinale di Coppa Italia. Questo il pensiero di Francesco Graziani, che a Tiki Taka ha detto:

"Sono due squadre in crisi, ma se devo dare una favorita per il derby dico Inter. La crisi dell'Inter è accettabile, perché comunque i nerazzurri giocano bene e creano tante occasioni. Anche contro il Genoa, l'Inter poteva segnare 6 o 7 volte. Il Milan, invece, è in crisi di identità, fa fatica a costruire e a creare".