Graziani: “Dybala-Inter colpo straordinario, la Juve lo rimpiangerà. Pinamonti…”

"Il pesante ko dell'Italia contro la Germania? Una batosta annunciata. Quando ho visto la formazione con quei tre davanti (Politano, Raspadori, Gnonto, ndr), con tutto il rispetto mi sono chiesto: 'ma dove si va?'. Gnonto è un 2003, per carità, in prospettiva ha tanti margini di crescita. Ma siamo in un momento di difficoltà, con tanti giocatori infortunati, e dico: quelli che abbiamo - come Acerbi, Locatelli, Pessina, Scamacca - non era logico farli giocare subito? Io sono d'accordo con la linea giovane, però è vero che non li puoi buttare dentro in una realtà come quella di ieri sera. Era una Nazionale sperimentale secondo me, con tutte le attenuanti del caso".