Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, Ciccio Graziani, ex calciatore, ha detto la sua sul momento di Christian Eriksen, lasciato in panchina anche contro il Getafe da Antonio Conte, ma autore del gol del decisivo 2-0 nel finale: “Non sa mai quando gioca e non sente la fiducia dell’allenatore. Non si sente al centro del progetto e vorrebbe sentirsi dire da Conte che è titolare”, ha detto Graziani.