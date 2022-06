Graziani: “Fiorentina su Pinamonti? Mi piace molto, ma Belotti è perfetto”

Le parole dell'ex calciatore: "Pinamonti? Fai un investimento per un giovane che a me piace molto, ma l’usato sicuro è Belotti"

Intervenuto ai microfoni di FirenzeViola, Ciccio Graziani, ex calciatore, ha parlato così della possibilità di vedere Andrea Pinamonti alla Fiorentina: "Fai un investimento per un giovane che a me piace molto, ma l’usato sicuro è Belotti. Il gallo a Firenze sarebbe il massimo. Se posso dare un consiglio a Pradè e Barone io prenderei subito l’attaccante della Nazionale".