Graziani: “Nell’Inter non vedo più quella rabbia, sparito il furore agonistico”

L'ex attaccante durante il programma tv Tiki Taka ha parlato del momento dell'Inter di Inzaghi dopo la sconfitta con la Lazio

"Non c'è più quella rabbia agonistica che c'era prima, ha perso il furore agonistico. Gli errori difensivi sono stati eclatanti, il secondo e terzo gol. Nei primi 60' l'Inter ce l'aveva in mano la partita, non ha avuto il colpo del ko".