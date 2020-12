Graziani: “Inter in ascesa, Hakimi devastante”. Può essere il nuovo Maicon? Risponde così

Intervenuto negli studi di SportMediaset, Ciccio Graziani, ex calciatore, ha parlato così della vittoria dell’Inter ai danni del Bologna di ieri sera: “Secondo me l’Inter sta scavalcando la Juventus nelle gerarchie. Ieri molto bene, convincente, crea, macina gioco: è una squadra in ascesa assolutamente. C’è da pensare che gli alti e bassi fossero dovuti a tanti fattori: hanno preso la strada giusta, tre partite conviventi per l’approccio e la qualità del gioco. L’Inter ha un’anima, ha una qualità tecnica che è incredibile.

Antonio ha trovato l’amalgama nello spogliatoio nella quale tutti remano nella stessa parte. Hakimi? Abbiamo visto che nella metà campo in avanti è devastante: ha qualità e doti tecniche. Il problema è quando gli dai altri 30 metri in difesa: lui non è capace a difendere. Antonio secondo me dovrebbe cambiare ogni tanto assetto tattico, un 4-4-2: lui patisce quell’aspetto. Dalla metà campo in avanti, se prende velocità, è devastante. Può essere il nuovo Maicon? Assolutamente sì. Il problema dell’Inter in Champions è che il destino non è nelle sue mani: è un problema serio. Avrebbe meritato risultati diversi per il gioco espresso, l’Inter non è stata fortunata”.