Graziani: “Ingiusto togliere la fascia a Skriniar. Non ha fatto nulla di male”

Ospite di Sport Mediaset, Ciccio Graziani si è soffermato sul momento dell'Inter a poche ore dal derby di campionato col Milan. Queste le sue considerazioni sui nerazzurri e sulla vicenda Skriniar: "L'Inter deve vincere per continuare a sperare in qualcosa di molto difficile, il Milan invece può uscire dal buio con i tre punti stasera. I nerazzurri stanno meglio a livello di classifica, ma anche dal punto di vista psicologico. C'è tanta autostima nella squadra. Skriniar? Trovo ingiusto che gli abbiano tolto la fascia di capitano. Ha deciso di andare in scadenza, ma quanti invece vorrebbero rimanere delle volte e i club non gli danno la possibilità? Lui ha sempre dato il massimo ed è stato sempre professionista. Che ha fatto di male? Ha preso una decisione legittima. Questa è una decisione di secondo livello".