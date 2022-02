Graziani: “Derby? L’Inter non meritava di perdere. I cambi? Secondo me…”

Le parole dell'ex calciatore: "L'Inter mi dà l'impressione a volte che quando è padrona della partita si spessi su sé stessa: ogni tanto diventa superficiale"

Intervenuto negli studi di SportMediaset, Ciccio Graziani, ex calciatore, ha parlato così della corsa scudetto dopo il derby di Milano di ieri: "E' ancora molto lunga, il campionato è riaperto. Anche nel caso in cui vincesse a Bologna, l'Inter avrebbe solo quattro punti di vantaggio con tanti scontri diretti da giocare. Onestamente l'Inter non meritava di perdere, il pari forse poteva starci: però il calcio è fatto di episodi e momenti e in quei quattro minuti Giroud ha capitalizzato le occasioni. Nel primo tempo a me è piaciuta l'Inter. Io guardando la partita ho approvato il fatto che in quel momento Inzaghi facesse i cambi: stavolta però non hanno inciso come altre volte. Inzaghi ha fatto la cosa più giusta in quel momento. L'Inter mi dà l'impressione a volte che quando è padrona della partita si spessi su sé stessa: ogni tanto diventa superficiale e va a gestire una partita che non va gestita".