Graziani: “Inter così è la più forte. Lautaro con Lukaku gioca meglio”

Ospite di Pressing, Ciccio Graziani si è espresso sull'Inter reduce dalla vittoria in casa del Lecce. Queste le sue considerazioni: "L'Inter per me se rimane così resta la più forte: con i 5 cambi cambiano mezza squadra e fanno al differenza. Lukaku ha forza fisica, è molto più potente: Lukaku fa la differenza e Lautaro con lui gioca meglio. Baschirotto-Lautaro? E' un intervento molto pericoloso, se lo sanzionavi col rosso non avevi sbagliato. Baschirotto ha avuto una fortuna: che non gli ha fatto male, altrimenti rovini la carriera di un calciatore. Se fossi in lui andrei in chiesa ad accendere un cero".