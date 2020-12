Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, Ciccio Graziani, ex calciatore, ha parlato così del momento dell’Inter e degli obiettivi della squadra di Antonio Conte: “Non avere più le coppe sarà un grande vantaggio nella corsa scudetto, perché non ci sarà dispendio extra di energie fisiche e mentali. Hakimi sulla fascia ti punta dieci volte e nove ti salta. Papu Gomez? Un valore aggiunto per ogni squadra, fossi un direttore sportivo lo prenderei subito“.