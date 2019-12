Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, Ciccio Graziani ha elogiato Lautaro Martinez e questa prima parte di stagione dell’Inter. “Sapevo delle qualità di Lautaro Martinez, ma non pensavo facesse così bene in coppia con Lukaku. L’Inter e la Lazio sono le due squadre che hanno fatto meglio in questa prima parte di campionato“.

(Radio Sportiva)