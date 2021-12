Graziani: “Roma-Inter? Per me ha perso soprattutto Mourinho perché…”

Le parole dell'ex calciatore: "Ci sono rimasto male per l'ultima sconfitta: non si può mettere in campo una squadra per non perdere"

Marco Astori

Intervenuto ai microfoni del Corriere della Sera, Ciccio Graziani, ex calciatore della Roma, ha commentato così la pesante sconfitta contro l'Inter di sabato sera: «Ci sono rimasto male per l'ultima sconfitta: non si può mettere in campo una squadra per non perdere, con quattro difensori centrali, e non cambiare niente una volta che sei sotto 3-0. Ha perso la Roma, ma soprattutto ha perso lui perché non ha messo la squadra in condizione di fare bene. Ho ancora fiducia però deve tornare Special».