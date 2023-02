Graziani: “Inter, quanto bisogna ancora aspettare Lukaku? Credo che il club…”

L'opinione dell'ex campione del mondo a proposito del belga che non ha ancora mostrato tutto il suo potenziale al rientro in nerazzurro

Ospite di Sport Mediaset, Ciccio Graziani ha parlato anche di Romelu Lukaku che insidia Edin Dzeko per un posto al fianco di Lautaro Martinez nel derby di stasera. Queste le sue considerazioni sul tema: "Quanto bisogna ancora aspettare per vederlo in condizioni migliori? Ha avuto diversi infortuni, ma è passato tempo. In sei mesi non si è mai visto, credo che l'Inter sia molto rammaricata su questo aspetto qui".