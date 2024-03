Presente negli studi di Sport Mediaset, Ciccio Graziani si è già proiettato sulla prossima partita dell'Inter. Queste le sue considerazioni in vista di quella che sarà una prova difficile per i nerazzurri, forti però del vantaggio accumulato all'andata: "La partita di Madrid è lo spartiacque per andare fino in fondo in Champions, è l'ostacolo più tosto. Se supera questa prova, se la gioca con chiunque".