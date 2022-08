Graziani: “Inter, vittoria sofferta: 5/6 giocatori non sono in condizione. Lukaku imballato”

"Vittoria dell'Inter molto sofferta, il Milan ha patito in alcuni momenti ma poi ha meritato la vittoria. Il Milan diverte e gioca bene, corrono e si sacrificano tutti. L'Inter non mi è piaciuta, può e deve fare di più. Il Lecce ha giocato un secondo tempo bello e positivo, il problema dell'Inter principale è la condizione: ci sono 5/6 giocatori che non stanno bene fisicamente, l'Inter non è brillante e non è reattiva. Skriniar, de Vrij, qualche problemino se lo creano anche da soli, arrivano in ritardo sulla marcatura. La condizione fisica penalizza molto l'Inter, anche Lukaku fa fatica, è pesante. Non è ancora al 50% Lukaku, ora è imballato. Dzeko ha giocato bene ma è fuori dal progetto, se gioca una volta sì e quattro no, poi non può essere in condizione. Quando migliorerà, l'Inter diventerà una candidata al titolo".