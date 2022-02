Graziani sull’Inter: “Oggi verifica importante. Lautaro deve sentire la fiducia, ogni volta…”

Intervenuto a Sport Mediaset, Francesco Ciccio Graziani ha parlato così della partita dell'Inter contro il Sassuolo

"Inter? Una verifica importante vederla senza il regista basso, Brozovic. L'Inter se fa la partita non c'è scampo. Attenzione al Sassuolo, gioca bene, pressa, raddoppia. E' una squadraccia da giocarci contro. L'Inter è chiamata ad un risultato pieno, non dovesse farlo vanificherebbe tanto in questa parte di stagione. Dzeko in panchina oggi? Sì, concordo con Inzaghi. Lautaro ha bisogno di sentire più fiducia. Ogni volta che gioca, poi nel secondo tempo guarda in panchina perché si sente in bilico e in procinto di essere tolto. Chi terrei tra Brozovic o Perisic? Tengo Brozovic. Anche perché di là c'è Gosens. Perisic è importantissimo, se devo fare una scelta tengo Brozovic".