Graziani: “Italia ’82? Squadra formidabile. Ma non sapevamo di essere così forti”

"Certo, abbandonare il campo nella finalissima contro la Germania dopo otto minuti per infortunio non mi fece piacere ma nel calcio occorre mettere in conto anche questo - ricorda l'ex granata durante uno stage della 'Graziani Academy' presso Arezzo -. Lì per lì restai molto amareggiato, poi mi girai e vidi Antognoni in panchina che non era potuto scendere in campo per un infortunio avuto nella semifinale con la Polonia. Allora dissi a me stesso che potevo esser soddisfatto per aver giocato qualche minuto, e aver assaporato i momenti topici della pulizia delle scarpe, dell'ascolto dell'inno".