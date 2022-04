Graziani: “Lautaro? Ho detto da tempo qual è il suo problema”

Le parole dell'ex calciatore a proposito dell'attaccante nerazzurro che stasera potrebbe tornare titolare

Cosa manca a Lautaro Martinez per il definitivo salto? Sull'attaccante nerazzurro si è espresso anche Ciccio Graziani, negli studi di Sport Mediaset. Queste le sue parole: "L'ho detto da tempo, purtroppo non gioca sereno. Non si sente titolare, Dzeko lo è più di lui. L'anno scorso ha trascinato con Lukaku, quest'anno viene sempre sostituito, ad inizio ripresa c'è sempre la lavagnetta pronta. Nel derby col Milan me lo aspetto però in campo".