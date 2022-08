Graziani su Lazio-Inter: “Avrei tolto anche io Lukaku, non stava bene. E Skriniar…”

“Quel Lukaku di Roma lo avrei sostituito anche io, perchè c'era uno Dzeko che sta bene. Lukaku non sta bene, non lo tengo in campo a prescindere, anzi forse gli faccio una cortesia perchè stava facendo una brutta prestazione venerdì. Anche Skriniar non sta bene, ha fatto la guerra, poteva essere pure ammonito, all'inter ci sono 4 o 5 giocatori che non stanno bene, anche Barella lo vedevo stanco, Lukaku salta 10 cm, non sta bene”