Graziani: “L’Inter è tornata. Sulla carta ora ha un bel vantaggio sul Milan”

Il pensiero dell'ex bomber a proposito dei nerazzurri di Inzaghi ora potenzialmente primi e col vento in poppa

Ciccio Graziani, ospite di Sport Mediaset, ha commentato il momento dell'Inter, in netta ripresa grazie alle tre vittorie di fila in campionato. Questo il suo pensiero: "L'Inter dopo il derby di ritorno in campionato ha iniziato a fare fatica, dando vita ad una crisi. L'hanno spazzata con la vittoria contro la Juventus e ora, grazie ad una condizione fisica migliore, è tornata la vera Inter. Sulla carta ha un bel vantaggio, perché le squadre che andrà ad affrontare sono meno competitive di quelle che affronterà il Milan".