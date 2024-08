Questo il pensiero di Graziani: "Non ha carattere, non ha personalità e spirito di sacrificio. Tatticamente è una squadra allo sbando: o non ascoltano l'allenatore o non hanno ancora capito che è iniziato il campionato, anche se in quel modo non puoi neanche giocare le amichevoli. Oggi non c'è partita tra Inter e Milan, ma magari i rossoneri miglioreranno tanto prima del confronto diretto".