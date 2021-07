Graziani: “Mourinho? Personaggio straordinario. Sensazioni positive ma…”

Le parole dell'ex calciatore: "Mourinho? Ho goduto all'ascolto delle sue prime dichiarazioni. E' un personaggio straordinario"

Intervenuto ai microfoni di ReteSport, Ciccio Graziani, ex calciatore, ha parlato così dell'arrivo di Jose Mourinho alla Roma: "Ho goduto all'ascolto delle sue prime dichiarazioni. E' un personaggio straordinario. Le sensazioni che mi ha trasmesso sono positive, poi come tutti il suo destino dipenderà dalla qualità della rosa che avrà a sua disposizione. Sarà una grande sfida domenica tra Italia e Inghilterra: il fascino di Wembley, la possibilità di riportare qui una coppa che manca da oltre 50 anni. Gli azzurri hanno tutte le carte in regola per vincere".