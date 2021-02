Graziani: “L’Inter non può sbagliare, ha un obiettivo stimolante. Con la Lazio un bel confronto”

Le parole dell'ex calciatore: "L'appuntamento è importantissimo: l'Inter andrebbe in testa e acquisirebbe autostima"

Intervenuto negli studi di SportMediaset, Ciccio Graziani, ex calciatore, ha parlato così della gara di stasera tra Inter e Lazio: "L'appuntamento è importantissimo: i nerazzurri con una vittoria andrebbero in testa e acquisirebbe autostima. Non è facile, ma giocando a San Siro possono sentirsi un pochino a casa. Oggi l'Inter non può sbagliare, di là però ci sono sei vittorie consecutive e una squadra che sa giocare molto bene a calcio. Sarà un bel confronto: l'Inter ha in mano un obiettivo molto stimolante. Lukaku-Immobile? Sono diversi, Ciro svaria molto di più: Romelu è il faro, il punto di riferimento. Sono diversi, insieme sarebbero una coppia spettacolare: Immobile gli girerebbe intorno e Lukaku farebbe il centrale".