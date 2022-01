Graziani: “Scudetto? Non so se il Napoli riuscirà a rimontare sull’Inter”

Le parole dell'ex calciatore: "Lasciatemi dire una cosa: al completo sono certo che Luciano Spalletti se la può giocare con tutti, il Napoli non è inferiore a nessuno"

Intervenuto ai microfoni di Vikonos Web Radio/Tv, Ciccio Graziani, ex calciatore, ha parlato così della corsa scudetto e delle possibilità del Napoli di rimontare l'Inter: "Lo scudetto? Non so se il Napoli riuscirà a recuperare sull’Inter, lo scontro diretto sarà importante ma lasciatemi dire una cosa: al completo sono certo che Luciano Spalletti se la può giocare con tutti, il Napoli non è inferiore a nessuno".