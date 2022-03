Graziani: “Scudetto? Napoli di nuovo in corsa. Il rigore in Torino-Inter…”

Le parole dell'ex calciatore a proposito di alcuni temi legati alla lotta di vertice nel campionato di Serie A

Ciccio Graziani è intervenuto quest’oggi a “Febbre a 90”, in onda su Vikonos Web Radio/Tv: “Il Napoli si è rimesso in corsa, Verona era un crocevia importante, bisognava vincere e non era facile, se non l’avesse fatto ora staremmo certamente a parlare d’altro, per cui sarà in corsa per lo scudetto fino alla fine.