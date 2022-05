Graziani: “Scudetto? Ho questa sensazione per oggi. Inter e Milan…”

Intervenuto a Sport Mediaset, Ciccio Graziani ha parlato così della lotta scudetto tra Inter e Milan

"Nella logica c'è da aspettare domenica ma ho una sensazione: si deciderà settimana prossima, ripeto per me, ma le partite di oggi saranno decisive, oggi è una giornata campale. Sono due partite a rischio per Inter e Milan. L'Inter giustamente ci crede, c'è grande euforia e le prossime due possono creare grandi sorprese. La Coppa Italia dà più autostima"