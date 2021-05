Graziani: “Spalletti ideale per il Napoli: ha voglia di riscatto. Però deve…”

Le parole dell'ex calciatore: "Spalletti? Ha voglia di tornare in campo, è uno che vuole rimettersi in gioco. Ha voglia di riscatto"

Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, Ciccio Graziani, ex calciatore, ha parlato così della stagione del Napoli e del futuro della panchina azzurra: "Per il Napoli la Champions è un obiettivo importantissimo. La stagione, considerando quello che gli è successo quest'anno, è molto positiva. Se non ci sono terremoti domani centrerà sicuramente l'agognato obiettivo. Nuovo allenatore del Napoli? Spalletti sarebbe il tecnico ideale per questa squadra. Ha voglia di tornare in campo, è uno che vuole rimettersi in gioco. Ha voglia di riscatto. Però deve essere franco nei rapporti con il presidente, lui non sta zitto, risponde sempre".