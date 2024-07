Francesco "Ciccio" Graziani, ex attaccante della Nazionale, ai microfoni di Radio Sportiva ha elogiato Mehdi Taremi e Piotr Zielinski, acquistati dall'Inter a parametro zero: "Taremi è un tipo di attaccante che mi è sempre piaciuto e inoltre l'Inter ha fatto un grande affare perché lo ha preso a zero e sono convinto che possa fare bene anche Zielinski.