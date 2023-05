City, Grealish: “Abbiamo fatto cose incredibili e ci aspettano altre gare importanti”

«Ho fiducia in questa squadra, mi sento in forma e sono tornato ad essere quello che sono, sono tornato a fare quello che so fare. Questo è il motivo per cui il City mi ha comprato e ho tanto da dare. Avevamo detto che per vincere questo campionato avremmo dovuto vincere 12 partite di fila ed è in incredibile quel che abbiamo fatto. Abbiamo tanto talento e ci sentiamo inarrestabili. Adesso non è ancora finita, si mancano gare importanti. Soprattutto dopo l'ultima sosta per le Nazionali ci siamo sentiti inarrestabili e siamo stati incredibili», ha detto.