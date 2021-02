Greggio: “Con l’Inter la rivalità più sentita, stasera vedremo. E a Iacchetti dico…”

Ezio Greggio, storico conduttore di Striscia La Notizia e noto tifoso della Juventus, ha concesso un’intervista a Tuttosport in vista della sfida di questa sera contro l’Inter: “Per adesso siamo uno a uno, vediamo che succede. A gennaio le pere me le ha date lui, a febbraio, che sono molto più buone, glielo date io a Enzino. Stasera vedremo…“.

Dica la verità: meglio lo scudetto al Milan di suo figlio Gabriele o all’Inter di Iacchetti?

“Passiamo alla domanda successiva, grazie…“.

Chi può vincerlo?

“Sono assolutamente favoritissime tutte e due. Favoritissimo Pioli, favoritissimo Conte. Loro sono le favorite, non noi, non la Juventus…“.

Con chi sente maggiormente la rivalità?

“E’ più con l’Inter, è una storia antica, ci sono polemiche da sempre, è la rivalità più grossa. Se battiamo il Milan siamo felici ma se battiamo l’Inter la felicità è doppia. E’ sempre stato così. Ma vale anche per loro“.

Fino alla fine crede ancora nello scudetto?

“Io dico che fino a quando la matematica non ci condanna tutte le squadre anche quelle più indietro posso pensare di vincerlo. La Juventus è in corsa per lo scudetto, ci proverà ma i favoriti sono altri ovviamente…“.

Prima di salutarci vuole dire qualcosa al suo amico Enzino?

“Vede Iacchetti: le partite di calcio a questi grandi livelli si risolvono con gli episodi. Una volta vince la Juve e una volta perde l’Inter…“.