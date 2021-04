Grella: “Nel 2007 mi cercò anche l’Inter ma scelsi il Torino perché…”

Vincenzo Grella, ex giocatore di Torino, Parma ed Empoli, ha raccontato a Grand Hotel Calciomercato un retroscena

"“In Emilia ero capitano, ma dopo tre anni in cui potevamo tutti dare qualcosa di più sentivo che la mia esperienza fosse alla fine. Io stesso ero partito con delle aspettative, ma ogni volta qualcosa non funzionava. Non giocavo male, ma non ero al top. A fine stagione (era il 2007, ndr), ero andato in vacanza con la mia famiglia. A Berti (l'agente, ndr) avevo detto di fare cosa preferisse: non ho mai insistito per andare in una squadra, non mi sono mai lamentato. Mi aveva cercato il Palermo, so anche di sondaggi della Roma e addirittura l’Inter. Io stesso sapevo bene che non avevo le qualità per andare a Milano".